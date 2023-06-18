Вашингтон, 18 июня, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США предложили сократить сумму, которую американское минобороны намерено направить на производство ракет для Украины, более чем на 2,5 млрд долларов. Об этом 18 июня сообщила газета Politico со ссылкой на проект документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Помощь Украине

По информации издания, конгрессмены намерены сократить статьи законопроекта о расходах Пентагона, касающиеся производства ракет. При этом минобороны США хочет оснастить ими Киев и параллельно провести подготовку к возможному конфликту с Китаем.

«Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает [работать] с этими многолетними заказами на закупку без чёткого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей», — указывается в проекте документа.

Высвободившиеся в результате такого решения средства законодатели предлагают направить на совершенствование военной подготовки, техническое обслуживание и создание новых технологий.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Пентагон подписал соглашение с американской металлургической компанией Arconic Corporation об увеличении объёма выпуска сырья, необходимого для производства ракет. Целью контракта является увеличение производства алюминия высокой чистоты для роста производства ракет и боеприпасов для передачи украинским военным. Сумма сделки составляет 45,5 млн долларов.

Позднее президент Владимир Путин пообещал, что американские истребители F-16, если их поставят, будут гореть так же, как сегодня горят немецкие танки Leopard. Глава государства подчеркнул, что НАТО всё более втягивается в украинский конфликт.