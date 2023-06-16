Вашингтон, 16 июня, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки заключи с американской металлургической компанией Arconic Corporation контракт на увеличение выпуска сырья, необходимого для производства ракет.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Офис помощника министра обороны о промышленной базе вступил в соглашение с Arconic Corporation с целью увеличения производства ракет и боеприпасов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пентагона.

Отмечается, что целью соглашения является увеличение производства алюминия высокой чистота для роста производства ракет и боеприпасов, которые впоследствии будут переданы Вооружённым силам Украины.

Общая сумма сделки составит 45,5 миллиона долларов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус по итогам встречи министров обороны стран — членов НАТО заявил, что власти ФРГ немедленно передадут Вооружённым силам Украины ещё 64 ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Соединённых Штатов Америки, Великобритания, Дания и Нидерланды договорились о совместной военной поддержке Украины в вопросе поставок ракет малой и средней дальности. Главы Минобороны четырёх стран объявили о том, что объединят усилия по передаче ВСУ систем противовоздушной обороны.