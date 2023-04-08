Симферополь, 8 апреля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Возвращение Крымского полуострова в состав Украины является безальтернативным вариантом для мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего приёма пищи у мусульман в Рамадан в пятницу, 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как передает украинское национальное информационное агентство «Укринформ», Зеленский назвал возвращение Крыма в состав Украины необходимым для восстановления основанного на конвенциях и Уставе Организации Объединённых Наций мирового порядка.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Вооружённые силы Украины способны захватить Крым в течение пяти-семи месяцев. По словам Подоляка, после захвата региона украинские власти намерены в первую очередь «искоренить всё российское», в том числе уничтожить Крымский мост.

Позднее депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет, представляющий партию «Единая Россия», заявил, что любые переговоры с Киевом по вопросу Крыма исключены, а любые попытки посягательства Вооружённых сил Украины на российские территории приведут к последствиям.