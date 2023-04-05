Симферополь, 5 апреля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины способны захватить Крым за пять–семь месяцев, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мы точно за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало — шесть, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму», — сказал Подоляк в интервью «Радио Свободе» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Также советник главы офиса Зеленского отметил, что после захвата Крыма в планы украинских властей в первую очередь входит «искоренение всего российского». Также планируется снести Крымский мост.

«Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство», — заключил Подоляк.

Ранее офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм в интервью Daily Mail предупредил, что нападение на Крымский полуостров потребует массированной десантной операции. По словам военного эксперта, даже в самом благоприятном развитии событий победа ВСУ не будет гарантирована.