Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) должна позаботиться о сохранности иконы Андрея Рублева «Троица», которая нуждается «в отдыхе» и консервации, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

«Дело не в том, кто является собственником шедевра, дело в том, что собственник обязан думать о ее сохранении. «Троица» нуждается в отдыхе, она нуждается даже не в реставрации, а в консервации», — сказал чиновник, которого цитирует ТАСС.

Он выразил надежду на то, что до 18 июля с реликвией ничего не призовёт. По словам Швыдкого, то, что принадлежит церкви, должно принадлежать ей и Богу. Вместе с тем он подчеркнул, что собственник обязан следить о сохранности иконы.

Иконописец Андрей Рублев создал «Троицу» в первой четверти XV века. Образ является одним из шедевров русского иконописного искусства.

В 1929 году власти РСФСР решили передать икону Государственной Третьяковской галерее. 15 мая 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть «Троицу» в Русской православной церкви.

3 июня «Троицу» доставили в храм Христа Спасителя и установили в специальной капсуле в центре собора. В РПЦ уточнили о том, что образ останется в храме еще на месяц — до 18 июля, когда православные празднуют День памяти преподобного Сергия Радонежского.