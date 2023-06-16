Москва, 16 июня, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Икона Андрея Рублёва «Святая Троица» останется в храме Христа Спасителя до 18 июля. Как сообщили в РПЦ 16 июня, Министерство культуры России подготовит необходимые документы о передаче святыни в пользование Русской православной церкви.

Виталий Белоусов/РИА Новости Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве

«В связи с указанием президента России икона «Святая Троица» подлежит передаче в безвозмездное пользование РПЦ. В настоящее время Министерство культуры готовит документы в целях оформления передачи святыни. Принято решение о продлении срока пребывания иконы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года президент России Владимир Путин решил передать икону Русской православной церкви. Вскоре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что она будет находиться в храме Христа Спасителя, чтобы затем вернуться в историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Как в беседе с ИА Регнум сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, возвращение иконы РПЦ является чрезвычайно важным и Церковь благодарит за это руководство страны. Он также напомнил о словах патриарха Кирилла, подчеркнувшего, что возвращение великой святыни имеет не материальное, а большое духовное значение для православного народа.