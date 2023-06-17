* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 17 июня, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск объяснил в субботу, 17 июня, почему отдал баснословную сумму в $44 млрд за покупку социальной сети Twitter. На технологической конференции в Париже предприниматель признал, что сделка действительно вышла довольно дорогостоящей, но он сделал это как фанат Twitter, заметивший, что соцсеть начала двигаться в «негативном направлении».

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter — организация, деятельность которой запрещена в РФ

«Если я такой умный, то почему тогда я так много заплатил за Twitter? Мы избавились от 90% ботов, мошенников и различных плохих вещей, которые происходят. Мы избавились от 95% материалов об эксплуатации детей в Twitter, что было шоком», — пояснил Маск.

По его утверждению, с момента, когда он стал владельцем, Twitter значительно «очистился» от различного негативного контента, который, как подчеркнул предприниматель, может разрушить человеческую цивилизацию. А это, по мнению Маска, необходимо предотвращать. Слова предпринимателя привёл Business Insider.

В первые же дни и недели после покупки Twitter, Маск провёл массовые сокращения сотрудников, пересмотрел политику компании в отношении блокировки аккаунтов, запустил монетизацию и даже продажу отметок верификации страниц. В числе прочих он уволил гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала, распустил совет директоров. При этом ряд СМИ отмечал, что выручка компании из-за оттока рекламодателей упала как минимум на 40%. Эти преобразования подвергали критике — к примеру, глава Facebook* Марк Цукерберг ругал Twitter за маркировку постов, в частности, заявления экс-президента США Дональда Трампа соцсеть помечала как недостоверные; действия Маска критиковал и сооснователь Twitter Джек Дорси, изначально поддержавший идею продажи сервиса основателю Tesla.

В России Twitter заблокирован из-за размещения фейков о российских потерях в ходе специальной военной операции на Украине. 12 апреля группа депутатов Госдумы направила генпрокурору России Игорю Краснову и в «Роскомнадзор» запрос с просьбой разблокировать Twitter, но на сегодняшний день оснований для разблокировки Twitter на территории России в ведомстве не усмотрели.