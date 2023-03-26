Москва, 15 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Отец 20-летней Алины, которая на одном из избирательных участков Москвы вылила краску в урну с бюллетенями, заявил ИА Регнум, что в шоке от поступка дочери. По его словам, Алина предупреждала семью, что пойдёт на выборы, но не говорила, что собирается там устроить. В свою очередь сестра Алины считает, что её родственницу обманули мошенники и заставили выполнить задание на избирательном участке.

Кадр из видео

«Посмотрел видео и не могу теперь дозвониться до дочери. Ну что она, дура что ли? Ну как такое можно было сделать?! Она сегодня должна была быть на работе, у неё на целый день были расписаны клиенты. Она работает маникюрщицей», — рассказал отец Алины ИА Регнум.

Сестра Алины предположила, что её надоумили испортить бюллетени телефонные мошенники.

«Не понимаю, как такое произошло. Мне кажется, её обманули мошенники. Она не могла сама на это пойти», — говорит Наиля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на одном из столичных избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Сейчас 20-летняя Алина находится на допросе.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что комиссия опечатала ящик для голосования, который девушка залила краской. Работа участка продолжается в штатном режиме.

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При этом зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что Центризбирком призвал усилить охрану ящиков для голосования в связи с порчей бюллетеней. На тот момент инциденты зафиксировали в двух регионах — в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии. Позднее произошли аналогичные случаи в Москве и в Крыму. Всего зарегистрировано пять инцидентов.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и самовыдвиженца Владимира Путина.