Москва, 15 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день оснований для разблокировки социальной сети Twitter на территории России нет. Об этом 15 июля заявил журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Оснований для разблокировки [Twitter] сейчас нет», — сказал он по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля стало известно, что группа депутатов Госдумы направила генпрокурору России Игорю Краснову и в «Роскомнадзор» парламентский запрос с просьбой разблокировать Twitter после проведения проверки. Письмо подготовили депутаты партии «Новые люди». Также его подписали Антон Басанский (фракция «Единая Россия»), Михаил Матвеев (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛПДР), Станислав Наумов («Справедливая Россия — За правду») и некоторые другие.

Доступ к Twitter ограничили 4 марта 2022 года. Это было сделано в том числе из-за размещения в соцсети недостоверной информация о потерях в личном составе и в боевой технике ВС России в ходе спецоперации. Кроме того, в заблокированных постах Twitter был контент с детской порнографией, информацией о наркотиках и суициде, призывами к организации массовых беспорядков, сообщениями организаций экстремистов и фейками о ходе СВО.