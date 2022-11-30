Москва, 30 ноября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В 2023 году планируется провести второй саммит Россия — Африка. Мероприятие запланировано на июль, местом проведения станет Санкт-Петербург. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

Kremlin.ru Саммит Россия – Африка

По его словам, новая встреча представителей стран Африки с российскими партнерами будет шире по тематике, в том числе из-за включения блока по гуманитарному сотрудничеству — запрос на эту тему обозначили сами африканцы. Как отметил Озеров, приглашения уже разосланы всем участниками будущего саммита. В МИД РФ рассчитывают на участие в нём «африканских делегаций высшего и высокого уровня».

«Мы понимаем, что предстоящий саммит призван придать импульс российско-африканскому политическому, торгово-экономическому, инвестиционному, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, это будет более объемная программа, чем та, которая была предложена на первом саммите», — заявил Олег Озеров.

Как сообщало ИА REGNUM, первый саммит Россия — Африка проходил в октябре 2022 года в Сочи. На него были приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций.