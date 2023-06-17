Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что открытые предприятием в Арктической зоне ресурсы углеводородов составили около 20 млрд тонн нефтяного эквивалента. Об этом он заявил 17 июня во время доклада в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Официальное интернет-представительство президента России Игорь Сечин

«Так, например, в Арктике глобальное потепление проявляется в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты, что создает дополнительные риски для побережья морей Северного Ледовитого океана, в том числе связанные с затоплением», — заявил он.

Сечин также отметил, что сильное повышение среднемировых температур уже невозможно игнорировать. При этом подобные изменения проявляются во всех регионах по-разному. Глава Роснефти заявил, что, по прогнозам учёных, к середине XXI века Арктика практически полностью освободится ото льда, при этом к концу века по погодным условиям льда не будет даже в октябре. Однако, как отметил Сечин, это позволит расширить навигацию для судоходства.

«С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей компанией ресурсы составляют порядка 20 миллиардов тонн нефтяного эквивалента», — подытожил Сечин.

Как сообщало ИА Регнум, несколькими годами ранее он сообщил о «великих открытиях» нефтяных запасов в Арктике. На ПМЭФ-2019 он заявил, что российская часть Арктики играет центральную роль в части доступа как к европейским и к азиатским рынкам углеводородов, огромные запасы которых обеспечат развитие нефтеотрасли и загрузку Северного морского пути.

Ранее Сечин также заявил о полном крахе европейской политики в энергетике. В ходе доклада на энергетической панели ПМЭФ-2023 глава «Роснефти» сообщил, что политика Европы в отношении диверсификации потерпела полный крах, из-за чего регион полностью зависит от энергоресурсов США. Сечина также назвал госдолг Соединённых Штатов угрозой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также отметил, что и так называемый «зелёный» переход в энергетике уже привёл к катастрофическим последствиям.