Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Российская часть Арктики играет центральную роль в части доступа как к европейским, так и к азиатским рынкам углеводородов. Ее огромные запасы обеспечат развитие нефтегазовой отрасли и загрузку Севморпути. Об этом заявил на ПМЭФ-2019 глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ngs-penza.ru Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Россия

«Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов «Роснефти» превышает 20 млрд тонн нефти. Эта оценка включает в себя как проекты в Карском море, где, с учетом предстоящего бурения, мы, я думаю, превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьезное влияние на мировую нефтяную отрасль», — сказал Игорь Сечин.

Он также заявил о выдающихся результатах по показателям продуктивности разведочного бурения на полуострове Таймыр, «граничащих с самыми высокими дебетами, которые когда-либо были зарегистрированы и в России, и в Саудовской Аравии».

«720 тонн в сутки приток, при 3-мм штуцере на регуляторе потока на устье скважин — я специально упомянул про сечение штуцера, потому что при 5-мм штуцере этот приток мог быть и больше», — пояснил Сечин.

Даже по консервативным оценкам «Роснефти», север Красноярского края только на суше содержит порядка 5 млрд тонн нефти.

«Мы уже доложили об этих результатах руководству страны, получили поддержку. Речь идет об интегральном проекте, который включил бы в себя инфраструктуру ряда действующих месторождений, а также ряд крупных новых проектов, расположенных к северу от Ванкора»,— отметил Сечин.

По его словам, запасы этого нового арктического кластера станут «основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути и громко заявят о себе в ближайшие годы».