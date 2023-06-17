Белгород, 17 июня, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Проблема с электропроводкой оказалась причиной пожара в многоэтажном доме, находящемся в центре Белгорода, внешнего воздействия на здание не было. Об этом 17 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Глава региона подчеркнул, что в результате возгорания никто не пострадал, и добавил, что власти предложили жильцам дома расселиться в городские гостиницы, однако они предпочли вернуться в свои квартиры.

«Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть внешнего воздействия не было», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что в жилом многоквартирном доме в центре Белгорода вспыхнул пожар. По его данным, возгорание возникло в котельной, которая находится на крыше здания.

Позднее губернатор региона сообщил о полной ликвидации пожара. Он уточнил, что возгорание не распространилось на квартиры и от огня пострадал только декоративный купол здания.