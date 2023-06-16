Белгород, 17 июня, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Пожар произошел в жилом многоквартирном доме, расположенном в центре города Белгорода. Об этом 17 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По данным ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила в 23:56 мск, загорелась кровля высотного жилого дома на Свято-Троицком бульваре в элитном ЖК «Славянский».

«По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты», — уточнил губернатор Гладков.

В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что жителей дома эвакуировали спасатели на безопасное расстояние. В доме пожарные совершают обход задымлённых квартир на верхних этажах.

Информация о пострадавших не поступала, причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в четырёхэтажном кирпичном доме на северо-западе Москвы. Площадь горения составила 350 кв. метров, дом расселён, пострадавших в результате пожара нет.