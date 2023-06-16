Белгород, 17 июня, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Пожар в жилом многоэтажном доме полностью ликвидирован в центре Белгорода. Об этом 17 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Пожар в жилом доме полностью потушен. Пострадавших нет. Предварительно, горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры», — уточнил Гладков.

Губернатор отметил, что всем желающим предложили временно расселиться. Жильцы хотят посмотреть на состояние квартир после ликвидации пожара.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Как уточнил Гладков, восстановление котельной и пострадавших квартир начнётся после проведения оценки ущерба, нанесённого пожаром.

Ранее ИА Регнум сообщало о возгорании кровли высотного жилого дома в Белгороде на Свято-Троицком бульваре в элитном ЖК «Славянский». Жители дома были эвакуированы на безопасное расстояние, в здании спасатели провели обход задымлённых квартир на верхних этажах.