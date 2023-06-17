Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Россия даст соответствующий военно-технический ответ, если американские истребители F-16 появятся в небе над Украиной, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 — военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолёты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», — сказал глава внешнеполитического ведомства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 в случае их поставки Вооружённым силами Украины будут гореть так же, как и немецкие основные боевые танки Leopard, несколько единиц которых были уничтожены при попытке ВСУ провести контрнаступление в зоне боевых действий.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки Марк Милли в ходе брифинга 15 июня заявил, что пока рано называть сроки, когда Украина сможет получить американские истребители F-16. Он добавил, что впереди ещё много работы по этому вопросу.