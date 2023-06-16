Белгородская область, 16 июня, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Обстрелы со стороны украинских войск нанесли повреждения почти 470 домам в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после посещения населённого пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Глава региона отметил, что это лишь предварительная информация.

«Только по предварительным подсчетам, повреждения выявлены в 4 многоквартирных и 462 частных жилых домах», — написал он.

Гладков уточнил, что подсчёт поврежденных зданий пока продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Вячеслав Гладков написал о том, что ВСУ обстреляли и атаковали с применением беспилотного летального аппарата Новую Таволжанку, из-за чего в населённом пункте оказались повреждены газопровод, линия элекропередачи и четыре жилых домовладения.

30 мая Следственный комитет России объявил о начале расследования обстрелов со стороны ВСУ Новой Таволжанки и пункта временного размещения в Белгородской области, охранник которого погиб от полученных ран.

5 июня глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов сообщил, что украинские войска выпустили более 70 ракет из установок ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Новой Таволжанке. Кроме того, было зафиксировано 15 прилётов по селу из ствольной артиллерии.