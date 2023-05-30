Москва, 30 мая, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Российские следователи расследуют обстоятельства обстрелов со стороны ВСУ села Новая Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области, сообщали в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Ранее глава региона Вячеслав Гладков написал о том, что в результате обстрела пункта временного размещения жителей погиб охранник учреждения и еще два человека получили серьезные ранения.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении ведомства.

В СК РФ отметили, что при обстреле в Новой Таволжанке осколками оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Следственный комитет России объявил о расследовании новых фактов обстрелов населённых пунктов в ДНР, а также в Белгородской, Херсонской и Курской областях. Речь идёт об ударах по Шебекинскому округу Белгородской области, Суджанскому району Курской области, городу Алёшки Херсонской области, а также атаках ВСУ по Донецку и Волновахе.