Шебекино, Белгородская область, 5 июня, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Украинские военные утром обстреляли село Новая Таволжанка и город Шебекино из РСЗО «Град» и ствольной артиллерии, сообщил глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов 5 июня на оперативном совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

В Шебекино, уточнил он, зафиксировано 15 прилётов после работы ствольной артиллерии ВСУ.

«По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было… более 70 прилётов из РСЗО «Град», — приводит слова Жданова РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 июня Шебекинский округ, расположенный у границы с Украиной, подвергся сильнейшей атаке. ВСУ продолжают обстреливать Шебекино и его окрестности. Так, за сутки 3 июня в округе зафиксировали прилёты 519 снарядов и ракет. Жители покидают Шебекинский округ, их размещают в Белгороде.