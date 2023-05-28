Белгородская область, 28 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. ВСУ 28 мая обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, кроме того, село подверглось атаке с дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Новая Таволжанка

«Пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы работают на месте», — рассказал Гладков в своём Telegram-канале.

Также село было атаковано с помощью дрона, который врезался в автомобиль. Оперативные службы работают на месте, а представители властей ведут подворовой обход территории, добавил губернатор.

Ранее губернатор рассказал о массовых обстрелах региона со стороны ВСУ 27 мая. Один человек погиб, ещё несколько получили ранения. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры региона обстреливались из артиллерии и миномётов, а также были атакованы с помощью беспилотников.

Также губернатор 28 мая сообщил, что власти региона приняли решение досрочно завершить учебный год в школах приграничных муниципальных образований. Это решение касается в том числе города Белгорода. В двух районах будет начат дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами Белгородской области, добавил Гладков.