Россия не отступила перед лицом беспрецедентных вызовов, заявил Путин
Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Россия, столкнувшись с беспрецедентными вызовами, не отступила, продолжая следовать курсом на экономическое развитие, заявил 16 июня президент Владимир Путин на ПМЭФ.
«Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от курса экономического развития. Устойчивость российской экономики очевидна, что называется, медицинский факт», — сказал Путин.
По словам президента, поддержку получают миллионы российских семей. Но нужно не только компенсировать потери от спада ВВП, не только справиться с колебаниями мировой экономики. Нужно двигаться вперёд.
Изменения в мире носят кардинальный, глубинный и необратимый характер во всех его сферах. В таких условиях России нужно двигаться вперёд, отметил президент. Стране нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться с нашими предпринимателями.
«Речь о суверенной экономики, которая не просто реагирует на спрос и конъюнктуру, но сама его формирует. Такая экономика — экономика предложения — предполагает наращивание производства», — сказал Путин.
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