Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Россия, столкнувшись с беспрецедентными вызовами, не отступила, продолжая следовать курсом на экономическое развитие, заявил 16 июня президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

«Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от курса экономического развития. Устойчивость российской экономики очевидна, что называется, медицинский факт», — сказал Путин.

По словам президента, поддержку получают миллионы российских семей. Но нужно не только компенсировать потери от спада ВВП, не только справиться с колебаниями мировой экономики. Нужно двигаться вперёд.

Изменения в мире носят кардинальный, глубинный и необратимый характер во всех его сферах. В таких условиях России нужно двигаться вперёд, отметил президент. Стране нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться с нашими предпринимателями.

«Речь о суверенной экономики, которая не просто реагирует на спрос и конъюнктуру, но сама его формирует. Такая экономика — экономика предложения — предполагает наращивание производства», — сказал Путин.

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