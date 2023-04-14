Москва, 14 апреля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Банкам ОАЭ могли пригрозить дополнительными санкциями страны ЕС и США, поэтому Emirates NBD первым, но, вероятно, не последним, начал блокировать счета россиян, считает кандидат экономических наук, эксперт в области финансов Владимир Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Блокировка счетов

Экономист подчеркнул, что информация о блокировке инвестиционных счетов россиян начала поступать после выпуска директивы Европейского Союза. И причины этого очевидны.

«Отношение в ОАЭ к нам (России — ред.) в целом благоприятное. Но некоторые отрасли банков очень чувствительны к санкциям со стороны ЕС и США. Очевидно банкам ОАЭ пригрозили ограничениями, если они не начнут вводить санкции на операции россиян. Банки республики, конечно, сильно зависят от американской и европейской валюты. Все основные операции клиентов ведутся в долларах и евро. Поэтому для банков ОАЭ угроза санкций очень чувствительна. Они не могут не делать то, к чему их принуждают американские и европейские партнеры. И, вероятно, другие банки ОАЭ тоже постепенно начнут блокировать счета россиян», — поделился в беседе с ИА REGNUM Григорьев.

Более того, по мнению финансового эксперта наблюдается начало цепочки событий, связанной с ограничениями и сложностями хранения средств в зарубежных банках.

«Вероятно, что дело не ограничится ОАЭ, затронет и другие страны, даже дружественные к нам (России — ред.). Поэтому лучше не наступать на те же грабли, не оставлять свои средства на счетах за границей. А сейчас тем, кто уже получил «письма счастья» от Emirates NBD, нужно пробовать как можно скорее вывести свои средства. Пока царит некая атмосфера неопределенности, пограничное состояние после объявления новости, еще можно попробовать договориться с банком, сделать перевод или закрыть счета», — порекомендовал экономист.

Ранее, 13 апреля, в СМИ появилась информация о начале блокировки инвестиционных счетов россиян в крупнейшем банке ОАЭ ENBD. Российские клиенты банка начали получать письма с информацией о том, что если они не являются резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны, то их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет. Вывести с него средства россияне не смогут.