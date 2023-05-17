МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета финских диппредставительств в Москве и Петербурге

Хельсинки, , 11:50 — REGNUM В министерстве иностранных дел Финляндии 17 мая сообщили о заморозке Россией банковских счетов посольства страны в Москве и генерального консульства в Петербурге. Ведомство назвало ситуацию «серьёзной» и требующей рассмотрения.

Недружественная Финляндия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета финских дипломатических представительств в России были заморожены и не могут быть использованы», — сообщило издание Helsingin Sanomat.

Ранее, в январе 2023 года, МИД Финляндии в рамках введения антироссийских санкций заморозил активы России в стране на сумму €187 млн. В них включили недвижимость, акции, машины и самое разное ценное имущество.

В мае того же года в посольстве России в Финляндии обвинили Хельсинки в разрушении двустороннего сотрудничества между странами. Дипломаты подчеркнули, что это произошло ещё до вступления республики в НАТО.