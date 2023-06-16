Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса. Об этом он сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«Внутренний туристический поток заметно вырос — в 2022 численность российских туристов выросла на 16,7%. Это почти десять миллионов человек. Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру отдыха в нашей стране. Предлагаю расширить программу льготного кредитования в сфере туризма», — заявил президент.

Помимо этого, глава государства также предложил включить в программу развития российского туризма строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил разработать методы определения рейтинга российских отелей и других коллективных средств размещения. По его словам, это поможет более грамотному ценообразованию в соответствии с предлагаемыми условиями. Он отметил, что в настоящее время методологическая база для определения рейтинга отелей в России отсутствует.

Ранее Путин подписал закон о развитии туризма на особо охраняемых территориях. Закон установил особенности и урегулировал минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, а также ограничил максимальное количества туристов, которые могут посетить особо охраняемые места. Позднее он поручил правительству разработать концепцию развития автомобильного туризма, в которой предусмотрели бы в том числе развитие инфраструктуры и пилотный вариант проекта автотуризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток.