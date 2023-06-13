Москва, 13 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступил с инициативой о разработке методов определения рейтинга российских отелей и других коллективных средств размещения. Об этом он заявил 13 июня на стратегической сессии по развитию туризма.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко

«Зампредседателя правительства предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения, которое будет предполагать и соответствующий порядок ценообразования», — сообщили в пресс-службе Чернышенко.

Отмечается, что в настоящее время методологическая база для определения рейтинга отелей в России отсутствует как таковая. Планируется, что при её внедрении россиянам не смогут предложить для размещения объекты, несоответствующие по цене и качеству.

Ранее ИА Регнум сообщало о запуске в России сервиса по подбору вариантов для размещения, аналогичного Booking и Airbnb, приостановившим свою работу в России. В процессе поиска отелей пользователи нового мобильного приложения смогут отсортировать их по восьми фильтрам — по рейтингу, расположению, количеству звёзд, наличию питания и другим параметрам.