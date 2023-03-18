Москва, 18 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон об основных принципах туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы

Закон устанавливает особенности осуществления туризма на особо охраняемых территориях, регулирует минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении туризма, ограничение максимального количества туристов, которые могут посетить территорию, и регулирует иные аспекты.

Правила организации и осуществления туризма на особо охраняемых природных территориях будут утверждаться правительством России, исполнительными органами власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления — в зависимости от категории той или иной особо охраняемой территории.

Как сообщалось ранее, в Госдуму в январе 2023 года был внесен законопроект, которым предлагается наделить регионы полномочием устанавливать порядок упразднения особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также изменять их границы.