Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Российские банки смогли пройти прошли испытание на прочность в условиях санкционного давления. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

«Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки. Их капитальная база прошла испытание на прочность», — сказал он.

Президент уточнил, что опережающими темпами растет ипотечное кредитование, объём которого по состоянию на апрель вырос на 18%.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала, что отечественная экономика, по прогнозу Центробанка, в 2024 году полностью вернётся к докризисному уровню.

14 июня в Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Организаторы пригласили делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов может превысить 6 трлн рублей.

ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня. Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров.

Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.