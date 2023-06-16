Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 16 июня встретились на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), вместе осмотрели стенды, а также провели переговоры.

Журналисты РИА Новости заметили необычную обувь арабского президента для официальных мероприятий. На переговоры он надел чёрные кроссовки Nike и белые носки. При этом глава ОАЭ был в национальной одежде. Путин пришёл на встречу в классическом деловом костюме.

Главы стран обсудили экономические вопросы, а также ситуацию на Украине. Путин также поблагодарил арабского лидера за содействие в возвращении российских пленных.

Это не первый случай, когда президент ОАЭ появляется в кроссовках на официальных мероприятиях. В октябре 2022 года на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге он также был в кроссовках, но тогда носки у него были чёрные.