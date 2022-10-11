Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Кроссовки надел президент ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

ОАЭ

Судя по опубликованным в интернете фото, на восточном госте, одетом в традиционный костюм (дишдашу), оказались кроссовки чёрного цвета и чёрные носки Nike.

Добавим, что переговоры состоялись 11 октября в Санкт-Петербурге и посвящались энергетическим вопросам, в частности сотрудничество в рамках ОПЕК+.