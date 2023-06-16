ЦБ намерен летом начать реальные операции с цифровым рублём
Зампред Скоробогатова: ЦБ надеется начать в июле–августе реальные операции с цифровым рублём
Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Центробанк надеется начать в июле–августе реальные операции с цифровым рублём. Об этом 16 июня сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Надеемся, что Госдума обеспечит нам принятие закона и в июле–августе мы начнем реальные операции», — сказала первый зампред Банка России.
Также Скоробогатова добавила, что ЦБ начнёт пилотировать расчёты в цифровом рубле в торгово-сервисных предприятиях 11 городов России.
Летом 2022 года в Центробанке сообщили, что до конца года будет проводиться тестирование платформы цифрового рубля, а уже в 2023 году регулятор планирует приступить к пилотированию расчетов «на реальных деньгах» между физическими лицами, а также физическими лицами и предприятиями. В 2024 году Банк России начнёт поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации.
В феврале глава Минфина Антон Силуанов заявил, что использование цифрового рубля в бюджетной сфере может стать перспективным и вполне реальным для расчётов. Он отметил, что цифровой рубль будет использоваться как третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Тогда в качестве примера надежности таких расчётов министр привёл китайский юань.
Вице-премьер Андрей Белоусов заявил 29 марта на совещании у президента Владимира Путина по экономическим вопроса, что работа по введению цифрового рубля должна завершиться в текущем году, прорабатывается разрешение сделок с ним в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже. По словам вице-премьера, с цифровыми валютами можно будет совершать сделки на организованном рынке.