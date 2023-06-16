Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Центробанк надеется начать в июле–августе реальные операции с цифровым рублём. Об этом 16 июня сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Надеемся, что Госдума обеспечит нам принятие закона и в июле–августе мы начнем реальные операции», — сказала первый зампред Банка России.

Также Скоробогатова добавила, что ЦБ начнёт пилотировать расчёты в цифровом рубле в торгово-сервисных предприятиях 11 городов России.

Летом 2022 года в Центробанке сообщили, что до конца года будет проводиться тестирование платформы цифрового рубля, а уже в 2023 году регулятор планирует приступить к пилотированию расчетов «на реальных деньгах» между физическими лицами, а также физическими лицами и предприятиями. В 2024 году Банк России начнёт поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации.

В феврале глава Минфина Антон Силуанов заявил, что использование цифрового рубля в бюджетной сфере может стать перспективным и вполне реальным для расчётов. Он отметил, что цифровой рубль будет использоваться как третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Тогда в качестве примера надежности таких расчётов министр привёл китайский юань.

Вице-премьер Андрей Белоусов заявил 29 марта на совещании у президента Владимира Путина по экономическим вопроса, что работа по введению цифрового рубля должна завершиться в текущем году, прорабатывается разрешение сделок с ним в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже. По словам вице-премьера, с цифровыми валютами можно будет совершать сделки на организованном рынке.