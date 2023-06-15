Количество жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 18 человек

Мелитополь, 15 июня, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 18, написал 15 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек», — написал Сальдо и добавил, что в больницы доставили 93 человека.

Он сообщил, что ликвидация последствий аварии на Каховской ГЭС продолжается, как и эвакуация людей из зоны подтопления.

По его данным, уровень воды в районах подтопления продолжает снижаться: в Алёшках он составляет 0,1 м, в Голой Пристани — 0,25 м. В Алёшках от воды освободились 4,2% домов, в Голой Пристани — 2,9%.

Хотя в районе Новой Каховки уровень воды всё ещё держится на отметке пять метров, на территории Новокаховского городского округа вода ушла из всех домов. Её продолжают откачивать из нижних помещений зданий.

В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошла авария: в результате ракетного удара со стороны ВСУ разрушилась плотина и вода хлынула на жилой сектор.

Сильнее всего пострадали Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка. До сегодняшнего дня было известно, что в Алёшках в результате наводнения погибли пять человек, в Голой пристани — 12 человек — всего 17 человек.