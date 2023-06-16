Москва, 16 июня, 2023, 09:08 — ИА Регнум. За уничтожение и захват в зоне спецоперации техники ВСУ, в том числе иностранного производства, получили выплаты 10 257 российских военнослужащих, сообщил 16 июня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих», — сообщил Конашенков.

Далее он сообщил, что с 1 января по 31 мая такие выплаты получили 3193 участника СВО за лично уничтоженные 4415 единиц вражеской техники.

Конашенков уточнил, что выплаты производят на основании приказов командиров воинских частей. Деньги переводят на личные финансовые счета военных, и не существует никаких ограничений на их получение, связанных с количеством уже уничтоженных ими ранее единиц техники.

15 июня в Минобороны сообщили о продолжении наступления ВСУ на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях. За сутки в ДНР ВС России сбили два истребителя Су-27. С начала СВО уничтожено 444 самолета и 238 вертолётов ВСУ, более четырёх тысяч беспилотников.