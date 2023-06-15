Москва, 15 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о сбитии двух украинских истребителей Су-27 в Донецкой Народной Республике за сутки. Об этом на брифинге 15 июня сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости ЗРПК «Панцирь-С1»

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27», — сообщил он.

Конашенков заявил, что также российские войска в течение суток уничтожили 25 украинских беспилотников.

Ранее, во время брифинга 11 июня, представитель Минобороны сообщил, что российские противовоздушные системы сбили в Херсонской области украинский Су-25. Помимо этого, российским военным удалось перехватить пять снарядов реактивной системы HIMARS ВСУ и противорадиолокационную ракету HARM. Это случилось в районе населённого пункта Осокоровка.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня российские бойцы сбили из противозенитного комплекса украинский Су-25 на херсонском направлении. ВСУ нанесли авиаудар на предельно малой высоте двумя Су-25, но задачу не выполнили — ракеты упали в воду. Один самолёт поразили стрелки-зенитчики в 6 км от стартовой позиции. ИА Регнум сообщало, что только с начала июня ВС России удалось сбить как минимум четыре украинских самолёта и два вертолёта.