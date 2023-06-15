Москва, 15 июня, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Когда вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прогнозирует коллапс германской экономики в том случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа, он несколько лукавит. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 июня заявил Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Sandro Halank Роберт Хабек

По словам Максимова, сейчас сложно представить себе ситуацию, при которой договор о поставках через Украину может быть продлён, так как российское общество болезненно реагирует на действия, подобные газовому транзиту или зерновой сделке. Продление транзитного договора возможно только в случае прямого диалога между Россией и Украиной.

При этом, как полагает Максимов, Хабек, безусловно, несколько лукавит, прогнозируя полный коллапс промышленности Германии в том случае, если соглашение о транзите не продлят. Хотя бы потому, что есть альтернативные источники поставок газа, в первую очередь СПГ.

«При этом, конечно, себестоимость продукции немецких компаний значительно возрастёт. Не случайно многие эксперты крайне скептически воспринимают слова того же Хабека о полном отказе Германии от российского газа. Если же прогнозировать состояние промышленности ФРГ при необходимости трансфера газа, то можно ожидать дальнейшего закрытия наименее рентабельных и энергоёмких производств. Но полной остановки промышленности, конечно же, не будет», — сказал Максимов.

Несколько иначе смотрит на ситуацию Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. По её словам, сегодня можно говорить о критической зависимости Германии от дешёвых ресурсов, поставлявшихся в больших объёмах из России. За последние три десятилетия Германия стала локомотивом всей Европы за счёт выгодного для неё соглашения с Россией: дешёвый газ, нефть и другие ресурсы из РФ в обмен на европейскую продукцию на российском рынке. Именно за счёт дешёвых ресурсов немецкая продукция сохраняла высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке.

Теперь времена изменились: Россия перестраивает свою инфраструктуру на Восток, и уже только за I квартал 2023 года товарооборот с Китаем составил 71 млрд долларов. Развиваются новые торговые пути, которые не подконтрольны Западу, а Россия делает упор на разработку своей элементной базы, которая также будет независима от западного блока.

«Таким образом, должного уровня заинтересованности в снижении цен на газ и другие природные ресурсы для Германии у России больше нет», — констатировала Новикова.

В свою очередь, Екатерина Волкова, преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых учёных РЭУ им. Г. В. Плеханова, убеждена, что судьба соглашения о транзите газа будет зависеть от хода СВО. И Россия, и Украина заинтересованы в поставках газа в Европу, так как это важный источник бюджетных поступлений.

«С 2022 года Германия активно занимается снижением зависимости от российского газа. Тем не менее о полной независимости говорить рано», — сказала Волкова.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению Игоря Юшкова, эксперта финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности, США будут подталкивать Украину к тому, чтобы разорвать соглашение о транзите российского газа. Сложившееся положение дел работает на Вашингтон, так как у Москвы и Киева есть взаимные претензии по механизмам этого транзита. Объём транзита газа через Украину уже снизился на 60%.

В результате дефицита российского газа германская промышленность уже столкнулась с остановкой многих предприятий, например по производству азотных удобрений.