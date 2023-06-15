Москва, 15 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. США будут подталкивать Украину к тому, чтобы разорвать соглашение о транзите российского газа, чтобы таким образом окончательно оторвать экономику ЕС, зависимую от дешёвого топлива из России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 июня заявил Игорь Юшков, эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Накануне министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет вынуждена снизить, а может быть, даже свернуть часть своих производств, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа через Украину.

Как пояснил Юшков, сейчас есть риски не только того, что соглашение не продлят, но и того, что оно вообще не доработает до конца своего срока (2024 года). По его словам, основным препятствием здесь окажется позиция США, которые будут подталкивать Украину к тому, чтобы досрочно разорвать это соглашение. И даже взрывать им ничего не придётся. Дело в том, что у сторон есть взаимные претензии. Украина пеняет «Газпрому» на то, что тот якобы не выполняет условий «качай или плати», а «Газпром» обвиняет оператора газотранспортной системы Украины в том, что тот не выполняет условия по выбору маршруту транзита.

«Дело в том, что Украина ещё в прошлом году закрыла один из двух основных газопроводов, которые идут по её территории. Она закрыла южную ветку, потому что та проходит по территории ЛНР. Хотя эта труба не была повреждена, и все стороны признают, что она может эксплуатироваться», — сказал Юшков.

Соответственно, объём транзита газа через Украину упал на 60%. Раньше «Газпром» прокачивал 109,5 млн кубов ежесуточно, но сейчас, по словам Юшкова, по северной ветке идёт лишь 42–23 млн кубов в сутки максимум.

По словам Юшкова, смысл политики Вашингтона заключается в том, чтобы оторвать Европу от России, от поставок её газа, чтобы они уже точно не вернулись к нормальной торговле. И в этой логике США вполне могут довести дело до конца и остановить всё ещё продолжающуюся прокачку.

Юшков согласился с тем, что в такой ситуации тревожные прогнозы Хабека в большей мере направлены в сторону Соединенных Штатов Америки. Сейчас США просто дают время европейцам приспособиться к новым реалиям — достроить приемные СПГ-терминалы и сократить потребление газа, чтобы это не оказалось шоком.

«И европейская экономика в прошлом году сократила потребление газа на 60 млрд кубов. Промышленные предприятия уже стали выпускать меньше продукции. Поэтому деиндустриализация в Европе уже идёт», — сказал Юшков.

Многие предприятия уже останавливались. Например, в 2022 году встали почти все заводы по производству азотных удобрений. И для Германии это было достаточно болезненно, так как она была промышленным лидером ЕС. У неё целые отрасли экономики выстраивались за счёт поставок по сути неограниченного объёма советского, а потом российского газа. У ФРГ огромная химическая промышленность. Всё это работает на российском газе, без которого продукция немецких предприятий рискует стать неконкурентоспособной.

Раньше, как заметил Юшков, Германия получала российский газ со скидкой, а сейчас на общих основаниях. У неё больше нет конкурентных преимуществ.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в конце апреля 2023 года офис президента Украины предложил остановить прямые поставки российского газа в ЕС, кроме как через Украину. Об этом, в частности, было сказано в новом плане по усилению санкций против России, разработанному международной группой. В Киеве надеются, что такие меры пресекут использование Россией «Турецкого потока».

При этом Киев продолжает настаивать на сохранении транзита российской нефти и газа через Украину, не прекращая при этом требовать от Запада усиления санкций против России. Кроме того, украинские власти полагают, что сохранение сделок якобы «защитит» ряд объектов инфраструктуры от «авиаударов».

Комментируя такое поведение Киева, президент России Владимир Путин констатировал, что Украина благополучно зарабатывает деньги на транзите российского газа, называя Россию агрессором.