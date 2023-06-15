Москва, 15 июня, 2023, 14:34 — ИА Регнум. То, что экс-советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте США Джеймс Карден в своей статье назвал ошибками в отношении России, является сознательным курсом демократических кругов Вашингтона и прямой ответственностью американских политиков за появление конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее экс-советник Госдепа Джеймс Карден в статье для издания The American Conservative отметил, что США допустили ряд серьёзных ошибок в отношении России, что привело к событиям на Украине, являющимся большой проблемой для Штатов, и значительному ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Карден выделяет четыре ошибки американских властей. Первая — это поддержка «антитеррористической» кампании Украины против своих русскоязычных граждан, что стало началом настоящего конфликта. Вторая — возвышение коррумпированных украинских олигархов. Затем автор отмечает помощь США в продвижении интересов крайне правых нацпартий Украины, а в заключение говорит об игнорировании многочисленных протестов Москвы против расширения НАТО.

«Это сознательная политика, и никакой ошибки тут нет. То, что сейчас происходит, — это не конфликт между Россией и Украиной по поводу Донбасса, он гораздо более широкий. Это конфликт с США и их подходом по поводу их же доминирования, а также, конечно, конфликт с НАТО», — отметил Рогулёв.

При этом, по мнению политолога-американиста, автор отодвинул довольно значимый для Москвы фактор приближения НАТО к границам России ближе к концу своего списка «ошибок», поставив выше менее значимый пункт о возвышении некоторых украинских политиков. В целом Рогулёв подтвердил позицию Кардена, что США несут ответственность за появление конфликта на Украине и расширение его до серьёзных масштабов, которые мы наблюдаем сегодня. Политолог подчеркнул, что это давний и сознательный политический курс, которого придерживаются в основном представители демократических взглядов.

«Эти принципы исходили из концепции Бжезинского (экс-советник по нацбезопасности США Збигнев Бжезинский. — Прим. ред.), который говорил, что вместе с Украиной Россия остаётся сверхдержавой, а без неё становится страной «одной из…». Поэтому США после распада СССР прилагали сознательно и целенаправленно усилия, чтобы не допустить не просто сближения, а провоцировали отдаление Украины от России», — пояснил американист.

Тем не менее политолог обратил внимание и на факт того, что мнение о четырёх ошибках высказал бывший американский политик, который относится к негласному кругу бывших представителей американского правительства. Рогулёв подчеркнул, что критика действующих властей и их политического курса, в особенности внешней политики, растёт. Однако пока всё же остаётся лишь любопытным мнением.

Ранее Джеймс Карден отмечал, что Украина не сможет существовать как самостоятельное государство. По мнению политика, с 1991 года лидеры страны не смогли создать жизнеспособное многонациональное государство, а предпочли следовать «бандеровской концепции».

Критики в сторону внешней политики США сегодня не гнушается и один из кандидатов на пост нового американского президента Вивек Рамасвами. Ранее во время телеэфира кандидат в президенты США от партии республиканцев высказал мнение, что Вашингтону необходимо на мирных условиях завершить вооружённый конфликт на Украине. Также он отметил, что для этого Киеву придётся согласиться на условия Москвы.