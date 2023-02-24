Вашингтон, 24 февраля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Советник по американо-российским делам в Госдепе во время администрации Обамы Джеймс Карден считает, что Украина не сможет существовать как самостоятельное государство, пишет The American Conservative (ТАС).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, власти Украины должны понять, что сейчас это несостоявшееся государство. С 1991 года лидеры страны, как считает американский политик, не смогли создать жизнеспособное многонациональное государство, а предпочли следовать «бандеровской концепции».

«Более 12 млн граждан бежали, а экономика страны рухнула по меньшей мере на треть с момента начала спецоперации», — отмечает Карден.

Джеймс Карден добавляет, что для того чтобы иметь хоть какой-то шанс на выживание, правящие элиты считают, что должны связать свое будущее с ЕС и НАТО. Однако, по его мнению, в случае вступления в НАТО Украина останется в военной зависимости от США, а членство в ЕС сделает Киев вассалом Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент дал понять, что будет поддерживать Киев столько, сколько понадобится, но нужно сделать так, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.