Вашингтон, 5 июня, 2023, 09:16 — ИА Регнум. США следует добиться мирного завершения конфликта на Украине, а это потребует серьёзных уступок Москве со стороны Киева. Об этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил в эфире ABC News.

Jeremy Hogan/Global Look Press Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами

По словам политика, завершение боевых действий на Украине позволит Соединённым Штатам сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Именно Китай, пояснил он, представляет главную угрозу для США.

«Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придётся пойти на серьёзные уступки России», — сказал Рамасвами.

Он добавил, что Вашингтону следует взять на себя обязательство по недопущению вступления Украины в НАТО, если это поможет США противостоять Китаю. Пекин, отметил политик, готовит вторжение на Тайвань, а США не заинтересованы в том, чтобы одновременно конфликтовать с двумя ядерными сверхдержавами.

Финансирование украинского конфликта, считает Рамасвами, не входит в число американских интересов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами объявил о намерении бороться за пост президента США. Своим главным приоритетом он назвал противостояние Китаю. Республиканец полагает, что Пекину выгоден продолжительный конфликт на Украине, истощающий военный потенциал США, так как это влияет на поддержку Тайваня американской администрацией. В связи с этим Рамасвами выступает против помощи Киеву со стороны США.