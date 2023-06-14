Москва, 14 июня, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили, что украинские войска потеряли более 205 военных на донецком направлении. Об этом заявил в ходе брифинга 14 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в районах населенных пунктов Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики успешно отражены две атаки противника. Потери украинских войск составили более 205 военнослужащих», — сообщил Конашенков.

Помимо этого, российские военные ликвидировали две украинские бронемашины, семь автомобилей и две гаубицы Д-20. Также им удалось уничтожить склады бригад ВСУ в районах Северска Малого и Часова Яра.

Ранее ИА Регнум сообщало об отражении российскими военными атаки украинских войск западнее села Левадного на южнодонецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооружённых сил России Олег Чехов, российская артиллерия также ликвидировала украинских боевиков в районе Времевки, один танк в районе совхоза «Октябрь» и один танк и три бронеавтомобиля севернее села Сторожевого. Также расчёты тяжёлых огнеметных систем поразили танк и пехоту киевской армии, а средства ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».

Об усилении группировок ВСУ на донецком направлении сообщал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он заявил, что украинские войска сконцентрировали серьёзные силы на данном направлении. Гагин также уточнил, что ВСУ наиболее перспективным для наступления рассматривают именно донецкое направление.