Новая Каховка, Херсонская область, 13 июня, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Число погибших в результате подрыва украинскими войска Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) возросло до 17 человек. Об этом 13 июня сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

«К сожалению, растёт число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках», — написал он.

Алексеенко отметил, что власти региона ежедневно делают пробы в разных источниках воды в зоне затопления и по состоянию на 9 июня анализы показали, что её нельзя пить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Херсонской области в ходе спасательных работ нашли тело ещё одного погибшего в результате подрыва ВСУ Каховской ГЭС. Нашли тело женщины 1950 года рождения, которая стала девятой жертвой теракта. При этом в общей сложности ещё 86 человек пострадали.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев 12 июня сообщил, что власти Украины добивались разрушения Каховской ГЭС в течение последнего года. Он подчеркнул, что считает этот теракт грандиозной трагедией, которая была созданна искусственным путём.

В ночь на 6 июня в ходе обстрела ВСУ нанесли критические повреждения задвижкам на Каховской ГЭС, после чего начался неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Из-за этого в зоне затопления оказалось свыше 30 населённых пунктов.