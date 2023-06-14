Минск, 14 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинского лидера Владимира Зеленского ждёт судьба первого президента СССР Михаила Горбачёва. Он заявил об этом 14 июня в интервью телеканалу «Россия 1».

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как отметил Лукашенко, коллективный Запад не позволяет Зеленскому договориться о прекращении военных действий, хотя, по его словам, подавляющее большинство жителей Украины, включая военных ВСУ, за это.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) — сейчас «герой». Он шастает по всему миру, его там целуют, обнимают и так далее… Ну я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева — «Горби! Горби!..», целовали и что получили?.. Вот точно так же будет у него», — сказал он.

Белорусский лидер указал, что население Украины хочет жить, а не умирать, а потому нужно потом разобраться, кто виноват в этом конфликте, хотя это будет не в пользу Киева. Лукашенко заключил, что считает сейчас самым важным остановить боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что не разговаривает с Зеленским, но при этом не испытывает озлобленности на него. Глава Белоруссии уточнил, что не считает его специалистом и профессионалом в политике и потому, по его словам, украинский президент «не понимает, что он сам творит ещё по многим вопросам». При этом, как считает Лукашенко, с Зеленского также должен быть спрос за происходящее на Украине.

До этого президент Белоруссии рассказал, что Зеленский предложил ему провести переговоры во Львове и он согласился. Однако затем «послал на хрен» делегацию Украины, предложившую встречу в Стамбуле.