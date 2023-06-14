Минск, 14 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривает с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако при этом не испытывает озлобленности на него. Он заявил об этом 14 июня в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я уже с ним, и ни с гнидой, и ни с Володей, уже не разговариваю, поэтому даже не знаю как, но у меня нет к нему какой-то озлобленности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, кем для него сейчас является Зеленский — Володей или «гнидой», как его ранее называл сам Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что не считает Зеленского специалистом и профессионалом в политике и потому, по его мнению, украинский лидер «не понимает, что он сам творит ещё по многим вопросам». При этом Лукашенко добавил, что президент Украины что-то уже освоил, а потому «и спрос с него должен быть».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко рассказал, что «послал на хрен» делегацию Украины, которая предложила вести переговоры в Стамбуле. Он уточнил, что переговоры Минска и Киева предложил провести Зеленский, и уточнил, что на встречу прибыл глава ГУР украинского минобороны Кирилл Буданов. О переговорах во Львове узнали США, и после этого украинская сторона предложила продолжить их в столице Турции.