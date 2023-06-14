Минск, 14 июня, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в резкой форме отказался от проведения с Украиной переговоров в Стамбуле. Об этом белорусский лидер рассказал 14 июня в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, украинский президент Владимир Зеленский предложил ему начать переговоры и на эту встречу приехал глава ГУР Украины минобороны страны Кирилл Буданов.

Президент Белоруссии уточнил, что затем делегация республики прибыла во Львов и начала переговоры с украинской стороной, однако об этом узнали США.

«Пошли какие-то трения. Они [Киев] нам предлагают: давайте в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем? Мы граничим с вами», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Лукашенко заявил, что Украина сегодня стала разменной монетой в геополитических играх коллективного Запада. Он уточнил, что западная информационная монополия теперь используется для подрыва на международном уровне авторитета противостоящих ему стран. Также белорусский лидер добавил, что это делается под лозунгами «борьбы за демократию» для срыва любых интеграционных процессов.