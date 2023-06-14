Москва, 14 июня, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол в Каире Георгий Борисенко.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Дипломат подчеркнул, что присоединение к БРИКС откроет Египту широкие политические и экономические возможности, включая участие в создании альтернативных доллару механизмов расчётов.

При этом Борисенко уточнил, что вступление Каира в организацию может состояться лишь после того, как я страны — члены БРИКС окончательно согласуют критерии и процедуры приёма новых участников.

Также посол считает, что для самой этой группы Египет станет очень важным приобретением, так как государство представляет одновременно Африку и арабское сообщество и занимает стратегическое положении благодаря Суэцкому каналу.

Сейчас БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, состоящие из пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом интерес к БРИКС, помимо Египта, проявили Аргентина, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн и ОАЭ. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что число стран — возможных кандидатов достигало 16.

Ещё одним свидетельством того, что БРИКС наращивает своё влияние в мире, стало желание президента Франции посетить предстоящий саммит который состоится в августе 2023 года в Йоханнесбурге. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по внешней политике Франции и российской-французским отношениям Сергей Фёдоров заявил ИА Регнум, что Париж, заняв откровенно русофобскую позицию и фактически выдав Киеву индульгенцию на любые, в том числе террористические, действия, мечтает снова сыграть посредническую роль в урегулировании украинского кризиса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил 14 июня корреспонденту ИА Регнум, что авторитет БРИКС растёт и желание Египта присоединиться к этой международной организации означает, что она состоялась и превращается в реальный перспективный инструмент мировой политики. Он также подчеркнул, что, в отличие от НАТО, БРИКС, как и ШОС, не оспаривает, а подкрепляет своей деятельностью роль ООН.