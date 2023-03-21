Москва, 21 марта, 2023, 17:50 — ИА Регнум. О планах ещё 16 стран присоединиться к БРИКС заявил 21 марта заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

«Количество увеличивается, я 16 предпочёл бы назвать в качестве более реалистичной цифры», — сказал Рябков, добавив, что никаких ограничений для стран по мере их присоединения к БРИКС не будет «с точки зрения того, где, в чём, в каком формате, в каком качестве и объёме они участвуют».

Напомним, в БРИКС входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Кандидатами на вступление в объединение являются Иран, Аргентина и Алжир.

Свою заинтересованность в участии в БРИКС транслировали также Турция, Индонезия, Сирия, Саудовская Аравия, Египет, а также Казахстан, Таджикистан, Мексика, Таиланд, Нигерия, Бангладеш и Греция.

О планах порядка 20 стран войти в БРИКС сообщил в конце февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Упоминались ОАЭ и ряд стран Африки. Глава МИД РФ отметил, что число желающих войти в объединение резко выросло за последние «пару лет».