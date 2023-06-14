Екатеринбург, 14 июня, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Четырнадцатилетняя девочка скончалась в Екатеринбурге в гостях у знакомого после застолья, сообщил 14 июня РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе города. Школьница приехала в гости к молодому человеку, вместе подростки выпили примерно литр пива.

После этого гостья уснула. Её приятель забеспокоился, услышав, что девочка во сне храпит. Разбудить её он не смог и вызвал скорую помощь, однако спасти девочку не удалось.

Отмечается, что школьница принимала антидепрессанты и причиной смерти могла оказаться смесь лекарства с алкоголем.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня в городе Шумихе (Курганская область) ученица 11 класса попала в больницу после отравления сидром. Девочка впала в кому.

В апреле девочка 14 лет из города Балашихи (Московская область) отравилась большой дозой алкоголя. Материалы об этом происшествии поступили в правоохранительные органы.