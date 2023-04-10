Балашиха, Московская область, 10 апреля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Девочка-подросток серьёзно отравилась алкоголем в подмосковной Балашихе. Предположительно, она выпила больше бутылки очень крепкого напитка, сообщает 10 апреля Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Утром 14-летняя школьница отправилась погулять с одноклассником. Спустя пять часов её матери позвонил неизвестный и сообщил, что девочку везут в больницу, она без сознания.

В больнице у школьницы диагностировали дегенерацию нервной системы, вызванную алкоголем. Столь серьёзный диагноз пациентам ставят на поздних стадиях алкоголизма.

По словам врачей, такое состояние возможно либо при затяжном алкоголизме, либо после приёма очень большой — больше бутылки водки — дозы спиртного.

Подробности произошедшего выясняет полиция. Семья девочки ранее не состояла на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкальском крае 15-летняя девочка скончалась в результате отравления алкоголем. Днём ранее она отмечала свой день рождения. Проводится расследование.