Курган, 7 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Одиннадцатиклассница из Курганской области в состоянии комы доставлена в больницу после употребления спиртосодержащего напитка «Мистер Сидр», сообщил Telegram-канал Shot.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники скорой клинической помощи в отделении реанимации

По данным канала, в городе Шумиха две 17-летние девочки купили сидр со вкусом кокоса и ананаса в сетевом разливном магазине, выпили его и почувствовали себя плохо. Школьница, впавшая в кому, выпила 2,5 л напитка, её подруга — 1,5 л. Второй девочке госпитализация не потребовалась.

Ранее в Курганской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после первого зарегистрированного случая отравления суррогатным сидром. Из продажи изъято более 17 тыс. литров спиртосодержащего напитка.

Сидр «Пина колада», которым отравились школьницы, произвела компания «Анди» в Самарской области. Её учредителя Анара Г. арестовали в Ульяновске. Предпринимателю предъявили обвинение по делу о массовом отравлении суррогатным сидром.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Минздрав проинформировал о 90 случаях отравления суррогатным сидром в России. В числе пострадавших были одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних. Смертельных исходов зарегистрировано 29, четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии.