Вашингтон, 14 июня, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Важность поддержания открытых линий связи между США и Китаем обсудил с главой МИД КНР Цинь Ганом американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом говорится в распространённом 14 июня заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press Энтони Блинкен

«Госсекретарь обсудил важность поддержания открытых линий связи для ответственного регулирования отношений между США и КНР, чтобы избежать просчётов и конфликтов», — отмечается в нём.

Уточняется, что также Блинкен в ходе беседы провёл обсуждение некоторых вопросов отношений двух стран и мировых проблем, а также «чётко дал понять» своему китайскому коллеге, что Вашингтон продолжит прилагать усилия в дипломатической сфере для поднятия беспокоящих США вопросов и обсуждения возможностей потенциального сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня издание Politico сообщило, что Блинкен на нынешней неделе может приехать в Китай с визитом. Госсекретарь намерен посетить Китай после своей поездки на Ближний Восток.

Также 12 июня госсекретарь заявил, что Вашингтон не имеет доказательств того, что КНР поставляет оружие России, однако обеспокоен возможностью обмена технологиями между китайскими и российскими фирмами. Он подчеркнул, что США считают это серьёзной проблемой и неоднократно поднимали этот вопрос.