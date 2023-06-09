Вашингтон, 9 июня, 2023, 07:33 — ИА Регнум. На следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен может отправиться с визитом в Пекин, сообщило 8 июня издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с его рабочим графиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Детали поездки дорабатываются. Ожидается, что визит Блинкена в КНР состоится после завершения поездки на Ближний Восток.

В феврале госсекретарь США уже планировал поездку в Пекин, но визит был отложен из-за китайского аэростата, который пересёк границы США, затем его сбили над Атлантическим океаном.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на полях саммита G7 президент США Джо Байден заявил, что ожидает «оттепели» в отношениях с Китаем в ближайшее время. По его словам, отношения между двумя странами испортил «глупый шпионский шар». Улучшить двусторонние отношения мог бы приезд в Китай Энтони Блинкена, но его отложили на неопределённый срок.